Halep moet 2 uur en 30 minuten knokken voor toernooizege in Dubai

De 28-jarige Halep verovert de twintigste eindzege uit haar carrière, de eerste sinds haar overwinning in Wimbledon vorig jaar. De 20-jarige Rybakina pakte eerder twee titels. Een maand geleden won ze in Hobart, vorig jaar triomfeerde ze in Boekarest.

Het voorbije toernooi in Dubai zal in België toch vooral onthouden worden als de editie waar Kim Clijsters haar langverwachte comeback vierde.