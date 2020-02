Monfils verovert titel na winst tegen Goffin-killer Pospisil

Voor zijn 3e titel in Montpellier, in 2010 en 2014 triomfeerde hij er al een keer, moest Gaël Monfils voorbij Vasek Pospisil. In de eerste set bood de Canadees nog flink weerwerk (7-5), daarna kreeg hij last van zijn rechterbeen. Monfils rook bloed en maakte het af in 2 sets.

De 9e toernooizege in zijn carrière levert Monfils een plaats winst op de wereldranglijst op. Morgen wipt de 33-jarige Fransman van 9 naar 8.

Pospisil won nog nooit een toernooi. In 2014 had hij in Washington wel de finale bereikt.

