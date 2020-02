12:38

12 uur 38. Kazachstan houdt rekening met Clijsters. Kim Clijsters trainde gisteren mee in de Lange Munte. Aangezien Greet Minnen (licht) geblesseerd is aan haar voet, is de Kazachse kapitein op zijn hoede. "De Belgische ploeg heeft nog tot donderdag om Kim toe te voegen aan de selectie. Ze is een echte legende en heeft enorm veel ervaring. Voor ons kan het slecht nieuws zijn als ze zou spelen. We weten hoe Mertens, Flipkens, Minnen en Bonaventure spelen, maar bij Clijsters weet je niet wat je kan verwachten", vertelde de Kazachse selectieheer dinsdag op zijn persconferentie.