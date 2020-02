David Goffin sneuvelt tegen 18-jarige Italiaan in Rotterdam

Gisteren werkte David Goffin zich in het zweet tegen de Nederlandse wildcard Robin Haase (ATP-167). Die driesetter duurde 2,5 uur.

De 18-jarige Italiaan Jannik Sinner (ATP-79) was de volgende horde die hij moest nemen. Goffin ging meteen door de opslag van Sinner, die meteen daarna hetzelfde deed bij Goffin.

Beide tennissers hielden gelijke tred in de 1e set. Een tiebreak moest beslissen over setwinst. Daarin ging Sinner 5 keer door de opslag van onze landgenoot, goed voor 9-7-winst in de tiebreak.

Goffin begon veelbelovend aan het 2e bedrijf en kwam 0-2 voor. Maar daarna kon hij geen vuist meer maken. Bij 6-5 verzilverde de Italiaan zijn 1e van 3 matchpunten. En zo verslaat Sinner voor het eerst in zijn carrière een speler uit de top 10.