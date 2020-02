Alison Van Uytvanck buigt in drie sets voor Kvitova in Sint-Petersburg

Na 2 uur en 16 minuten stond de 7-6 (7/1), 1-6 en 6-2 eindstand op het bord.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Belgische en de 29-jarige Tsjechische, die al twee keer Wimbledon won (in 2011 en 2014).

Dinsdag versloeg Van Uytvanck in de eerste ronde de Française Kristina Mladenovic (WTA-37) en pakte zo haar eerste zege in 2020.

Petra Kvitova, die het toernooi in Sint-Petersburg won in 2018, neemt het in de kwartfinales op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-23) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA-28).