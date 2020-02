David Goffin zwoegt vooral in de tweede set in Montpellier

David Goffin sprong als reekshoofd rechtstreeks naar de 1/8e finales, maar zijn entree in Frankrijk verliep niet geheel vlekkeloos.

Goffin en de Kazach Boeblik hielden elkaar in de eerste set in evenwicht tot 3-3, maar Boeblik kwam meer en meer in de problemen op zijn service. Goffin had heel wat breakpunten nodig om het laken naar zich toe te trekken, maar na twee breaks verscheen er toch 3-6 op het scorebord.

In de tweede set was er weer weinig verschil tussen beide tegenstanders. In de tiebreak kwam Goffin meteen 3-0 achter en Boeblik kreeg liefst 5 setballen. Die liet hij liggen en Goffin benutte zijn eerste matchbal wel: 3-6 en 6-7 na 1 uur en 48 minuten.