Zverev verovert Australische harten met bijzonder gulle belofte

Alexander Zverev, de nummer 7 van de wereld, rekende in de 1e ronde in Melbourne makkelijk af met de Italiaan Marco Cecchinato. Na de wedstrijd kreeg de 22-jarige Duitser een open doekje van het Australische publiek nadat hij een opvallende belofte gedaan had.

"Elk jaar mogen wij Australië voor een maand onze thuis noemen. Wij weten allemaal wat er aan de hand is met de bosbranden, de dieren die lijden, mensen die hun woning verliezen. Daarom zal ik 10.000 dollar doneren per match die ik hier win", sprak Zverev, wat hem al op een luid applaus kwam te staan.

Maar dan deed de Duitser er nog een schepje bovenop. "Ik weet dat ik hier niet de favoriet ben om het toernooi te winnen, maar als ik de Australian Open win, zal ik al mijn prijzengeld wegschenken. Ik hoop op veel steun", lachte hij. De laureaat van de Australian Open ontvangt een cheque van zo'n 2,5 miljoen dollar.