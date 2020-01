Russin Alexandrova mag eerste trofee van het tennisjaar in de kast zetten

Alexandrova stond in de finale oog in oog met Rybakina (WTA-36), de 20-jarige Kazachse die Elise Mertens in de kwartfinales uit het toernooi geknikkerd had. De Russin was in China duidelijk de sterkste. Ze klaarde de klus in 2 sets: 6-2 en 6-4.

Voor de 25-jarige Russin is het haar eerste WTA-titel. Eerder won ze wel al drie keer het lagere geklasseerde WTA 125K-toernooi in het Limoges. In Shenzhen volgt ze de Wit-Russische Aryna Sabalenka op.