Sofia Kenin kegelt 's werelds nummer 1 eruit en staat in de finale

Onder een verschroeiende temperatuur van 39 graden stapten Kenin en Barty de arena in.

Niks liet vermoeden dat Barty een moeilijke dag tegemoet zou gaan. In de eerste set won de 23-jarige Australische aanvankelijk relatief makkelijk haar servicegames, terwijl Kenin heel wat moeite had om gelijke tred te houden.

Maar daarna kantelde de partij. Kenin vond bij 5-5 steeds beter haar draai, ook al zag ze Barty in een zwaarbevochten 11e spel uitlopen tot 6-5 moest ze in de tiebreak bij een 6-4-achterstand twee breakpunten wegpoetsen.

In die tiebreak won Kenin 4 punten op een rij, met een 6-8 tot gevolg. De eerste set had welgeteld 1 uur en 1 minuut geduurd.

In set 2 leek Barty toch weer op de goeie weg, met een break in de 3e game (2-1). De nummer 1 van de wereld snelde weg naar 3-1 en 5-3. Haar fans begonnen er weer in te geloven. "Let's go Barty, let's go", weerklonk in Melbourne Park.

Bij een 5-4-voorsprong versierde Barty twee setballen, maar een enorme volleymisser van de Australische speelde Kenin in de kaart.

Kenin keerde terug tot 5-5, behield haar service (5-6) en brak vervolgens - met haar tweede matchbal - ten tweede male door de service van Barty: 5-7 en einde wedstrijd.

Barty wilde de eerste Australische vrouw sinds Wendy Turnbull in 1980 worden in de finale van de Australian Open, maar ze keert van een kale reis terug.