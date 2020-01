Serena Williams is meteen op de afspraak in 1e match sinds US Open

Serena Williams speelde haar eerste wedstrijd sinds haar verloren finale op de US Open vier maanden geleden. Toch leek ze al goed op dreef. Met dank aan haar sterke service walste ze over de Italiaanse Camila Giorgi. Williams versloeg de kwalificatiespeelster in twee sets met 6-3, 6-2.

Serena Wiliams was tevreden over haar partij: "Ik voel me echt goed. Het is goed om te weten dat ik nog kracht heb in mijn armen en benen". Ook haar opslag rendeerde. "Ik heb redelijk goed opgeslagen, gezien de omstandigheden", aldus de Amerikaanse.