Serena Williams wint eerste trofee in 3 jaar en schenkt prijzengeld weg

3 jaar geleden, zo lang was het al geleden dat Serena Williams (38) nog eens een toernooi gewonnen had. Vannacht lukte het de Amerikaanse tenniskampioene nog een keer.

In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland legde Williams haar 25-jarige landgenote Jessica Pegula over de knie in 2 sets: 6-3 en 6-4. De tennisster vierde haar 73e toernooizege in 98 finales. Dochterlief Alexis Olympia (2) mocht mee in de vreugde delen.

Na de finale stond Williams ook stil bij de bosbranden in Australië. Haar prijzengeld, 43.000 dollar of bijna 38.700 euro, schenkt ze aan de slachtoffers. En haar wedstrijdoutfit laat ze veilen voor het goede doel.

"Ik heb al meer dan 20 jaar in Australië gespeeld en als ik de beelden van de branden zie, krijg ik het moeilijk. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen", sprak Williams, die woensdag ook deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel op de terreinen van de Australian Open.