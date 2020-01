3e ronde in Melbourne betekent het einde voor Serena Williams

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op, maar Wang leverde een zeer solide prestatie, wiste 4 breakpunten uit en liep na 4-4 uit naar 6-4.

In de tweede set serveerde Wang bij 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese. Met een backhand in het net riep Williams het onheil over zich af.

Williams maakte te veel directe fouten (56 tegen 20), haar opslag was maar zus en zo en ze verzilverde maar één enkel breakpunt. Het was al van 2006 geleden dat Williams zo vroeg de aftocht moest blazen in Melbourne.

Op de persconferentie achteraf kon Williams zichzelf wel voor het hoofd slaan: "Dit is een onvergeeflijke nederlaag. Spelen zoals ik vandaag gedaan heb, dat kan gewoon niet. Echt niet. Het is niet professioneel, niet cool."

"Of ik nog terugkeer naar Melbourne? Ik mag er niet aan denken om hier nooit meer te spelen. Zo zit ik niet in elkaar. Morgen sta ik weer op het trainingsveld, om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt."

Geen 8e beker dus voor de 38-jarige Williams in Melbourne en ook nog geen 24e grandslamtitel. En ook geen herhaling van de 6-1, 6-0 in 44 minuten tijdens het vorige duel Williams-Wang, op de US Open 2019.

"Na die nederlaag in New York heb ik enorm hard gewerkt, op en naast de courts", zegt Wang. "In de tweede set verloor ik wat luciditeit, maar ik ben rustig en geconcentreerd gebleven."