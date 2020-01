15-jarige sensatie Gauff velt hard verdict voor titelverdedigster Osaka

Vorig jaar speelden de twee voor het eerst tegen elkaar op de US Open. Osaka haalde het toen in twee vlotte sets, maar in Australië lagen de waardeverhoudingen helemaal anders.

De amper 15-jarige Gauff speelde een beresterke partij en bracht Osaka, in 2019 nog winnares van het toernooi, aan het twijfelen. Gauff serveerde sterk en aan de andere kant van het net sloeg Osaka 30 ongedwongen fouten. Na 1 uur en 7 minuten zat de partij erop: 6-3 en 6-4.

Osaka is zelf nog altijd maar 22, maar met Gauff staat er alweer een nieuw toptalent te trappelen. De Amerikaanse staat pas voor het eerst op de hoofdtabel in Australië en speelt nu in de vierde ronde tegen haar landgenote Sofia Kenin (WTA-15) of de Chinese Shuai Zhang (WTA-35).

"Ik kan niet geloven dat dit mijn leven is", zei de enthousiaste Gauff na haar match. "Twee jaar geleden verloor ik hier bij de junioren in de eerste ronde." Gauff gaat ook nog altijd naar school. "Gelukkig hebben mijn leraars me wat uitstel gegeven voor mijn huiswerk."