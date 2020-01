Nummer 2 van de wereld Pliskova sneuvelt in 3e ronde Australian Open

Op de Australian Open heeft de 28-jarige Pavljoetsjenkova voor een eerste stunt gezorgd bij de vrouwen. Ze versloeg de nummer 2 van de wereld Pliskova na een felbevochten wedstrijd in 2 tiebreaks. "Het is nog niet doorgedrongen. Ik ben me nog steeds aan het concentreren op het volgende punt", zei de Russische.

Voor Pavljoetsjenkova was de match tegen Pliskova haar 7e ontmoeting met de Tsjechische. Nooit eerder wist ze te winnen, tot nu. Na een wedstrijd van 2 uur en half besliste ze de partij in haar voordeel.



De Russische neemt het in de 1/8e finales op tegen de nummer 18 van de wereld, Angelique Kerber.