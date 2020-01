Nummer 1 Barty verliest haar eerste enkelwedstrijd van het seizoen

Barty is de nummer 1 van de wereld, Brady de nummer 53. De thuisspeelster, die in 2019 helemaal naar de top klom en vrij was in ronde 1, botste op de krachtige opslagen van Brady. "Jen heeft de match gecontroleerd", gaf Barty ootmoedig toe. "Ze was agressief en stond stevig in het midden van het court."

Voor Brady, die uit de kwalificaties kwam, was het de mooiste zege uit haar nog jonge carrière. Nooit eerder was ze een top 10-speelster de baas in zeven eerdere ontmoetingen. In de eerste ronde nam ze wel al de maat van ex-nummer 1 Maria Sjarapova (3-6, 6-1, 7-6).

Brady: "Ik ben supergelukkig. Dit lijkt wel onwerkelijk, ik ben nog in shock, maar ik speelde echt goed vandaag." Brady mag nu proberen om een eerste halve finale op de WTA Tour te bemachtigen tegen Petra Kvitova.