Novak Djokovic neemt Rafael Nadal te grazen en verovert 1e ATP Cup

Halve demonstratie tegen Nadal

In het 6e spel moest Djokovic 5 breakballen wegwerken. Pas in de tiebreak (7/4) kreeg hij de nummer 1 van de wereld finaal op de knieën.

Die is uitgedraaid op een zege voor Djokovic. In de eerste set voerde hij een demonstratie op tegen Nadal (6-2), in de tweede set bood de Spanjaard meer weerwerk. Het leverde rally's van topniveau op, de twee kemphanen zochten en vonden de lijnen.

Novak Djokovic (Servië) en Rafael Nadal (Spanje) maakten met hun landenteam uit wie de allereerste editie wint van de gloednieuwe ATP Cup in Australië. Na winst van de Spanjaard Roberto Bautista in de eerste finalematch (7-5 en 6-1), stonden de nummers 1 en 2 tegenover mekaar in de 2e wedstrijd.

VIDEO: Het matchpunt van de wedstrijd

VIDEO: Nadal zoekt en vindt de hoeken

VIDEO: Ook Djokovic vindt de lijnen

Djokovic maakt het af in het dubbel

In het beslissende dubbelspel kwam Rafael Nadal niet meer in actie. Hij was te moe en pleitte voor een samensmelting van de ATP Cup met de Daviscup.

Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez verdedigden de kleuren van Daviscupwinnaar Spanje. Voor Servië vormde Novak Djokovic een duo met Viktor Troicki.

En het waren de Serviërs die de allereerste editie van het landentoernooi op zak staken. In de eerste set stonden Djokovic en Troicki 3-1 in het krijt, maar met 7 games op een rij namen ze de regie over en hielden ze Spanje van de dubbel ATP Cup/Daviscup.

"Ik zal deze ervaring voor de rest van mijn leven herinneren. Het is zeker een van de mooiste momenten in mijn carrière", sprak Djokovic.

"Ik heb het geluk gehad dat ik al 15 jaar een prachtige carrière mag beleven, maar voor je team, voor je land mogen spelen met enkele van mijn beste vrienden, daar kan niets tegenop. Dit is heel speciaal."

Djokovic en co werden in Sydney luid aangemoedigd door een ruime schare Servische supporters. "Er zijn duidelijk veel Serviërs in Sydney", lachte Djokovic. "Viktor moet nu rusten, maar ik ben oké. Als jullie een feestje willen bouwen vanavond, dan zijn wij er klaar voor."