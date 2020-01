Mirakel in Melbourne: Federer overleeft 7 matchballen tegen Tennys Sandgren

Roger Federer is door het oog van de naald gekropen in de kwartfinale van de Australian Open: de 6-voudige winnaar in Melbourne werd met zijn rug tegen de muur gezet door de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-100). In de 4e set werkte Federer 7 matchballen weg en won zo alsnog zijn 15e kwartfinale op de Australian Open. Een record, en dat op zijn 38e.

"Ik geloof in mirakels", was de eerste reactie van Federer na de zenuwslopende wedstrijd, die niemand had zien aankomen. Federer is de nummer 3 van de wereld en 20-voudig grandslamwinnaar, Sandgren, 10 jaar jonger, is nou niet welbepaald een veelbeschreven grandslamblad. Al speelde hij in 2018 al eens de kwartfinale in Melbourne en haalde hij vorig jaar de 4e ronde op Wimbledon. Maar Federer was gewaarschuwd: hij gaf vooraf mee dat hij beducht was voor Tennys: "Die heel goed speelt en zeker verdient hoger te staan." En dat bewees de nummer 100. Sandgren moest wel de eerste set aan Federer laten, maar hij had meer winners geslagen. Sandgren speelde onbevangen op een heel hoog niveau, sloeg aces en winners vanaf de baseline, en brak vroeg in de 2e set. Zijn volgende breakpunten waren setpunten en die benutte de Amerikaan. Set 3 was een kopie van set 2: een break in het 2e en 8e spel. Tijdens het derde bedrijf liet Federer zich wel even in de catacomben verzorgen voor een opspelende lies.

Vogel ontsnapt nog aan kat

Sandgren voelde dat dit zijn moment was. Hij sloeg de licht gehavende Zwitser, die zich zelf niet comfortabel voelde bij de opslag, 10 aces om de oren en dwong met uiterst fraai tennis 7 matchballen af. 3 bij 5-4 op de opslag van Federer en nog eens 4 in de tiebreak, waarin de Amerikaan 6-3 voorstond. Maar toch ontsnapte Federer nog door een klein gaatje. Zijn arm trilde niet en hij bleef ijzig kalm. De Amerikaan wuifde veelbetekend met zijn vingertje na zijn gewonnen tiebreak (10/8). De mentale overhand lag nu weer bij hem. Federer speelde plots weer als vanouds, van enige fysieke hinder was niets te merken en hij legde de ballen waar hij wou. Sandgren was een toeschouwer geworden van zijn eigen ondergang. Hij voelde dat de match hem uit de handen glipte, in het 6e spel brak Federer. En na te veel fouten van Sandgren kwam er snel de eerste matchbal, meteen de goeie. "Ik weet niet hoe ik vandaag gewonnen heb", reageerde Federer. "Tennys was de betere speler. Maar ik bleef volhouden en erin geloven." Het was de 2e keer in deze editie dat Federer met de uitschakeling flirtte. In de derde ronde tegen de lokale tennisheld John Millman maakte hij in de tiebreak van set 5 een 4-8-achterstand goed. Met zijn 38 jaar en 178 dagen is Roger Federer de oudste man in de halve finales in Melbourne sinds de Australiër Ken Rosewall (42 jaar en 68 dagen) in 1977. Hij speelt voor een ticket voor de finale tegen de winnaar van Novak Djokovic-Milos Raonic.

Federer: "Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad"