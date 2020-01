Dominic Thiem velt nummer 1 Rafael Nadal in mooi gevecht

Thiem klopt Nadal met eigen wapens

In de 3e set (6-4) liet Nadal het niet tot een tiebreak komen en dat gaf hem moed. De 33-jarige krijger pepte zichzelf op voor het volgende bedrijf en dat was er weer een om vingers en duimen bij af te likken.

Thiem zocht met krachtige slagen - forehands én backhands - de hoeken op, Nadal probeerde zijn tegenstander te ontregelen met serve-volleyspel. Dat lukte bij momenten, maar in set 1 en 2 stak Thiem erboven uit in de tiebreaks.

Rafael Nadal had stiekem gehoopt om in Melbourne de 20 grandslamzeges van zijn grote rivaal Roger Federer te evenaren, maar de kwartfinales werden het eindstation voor de krachtpatser.

Thiem: "Kende wat geluk"

"Ik kende op belangrijke momenten wat geluk. De bal viel dan net goed voor mij", reageerde Dominic Thiem, "maar Rafael Nadal is een van de beste spelers ter wereld. Om hem te kloppen heb je wat geluk nodig."

"Toen ik voor de wedstrijd kon serveren, sloeg de spanning wat toe. Me tegen Nadal plaatsen voor mijn eerste halve finale hier in Melbourne voelt heel speciaal."

Thiem neemt het bij de laatste 4 op tegen Alexander Zverev (ATP-7). De 22-jarige Duitser plaatste zich voor het eerst ooit voor de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi na winst tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-15).

"We zijn goede vrienden, ik ben heel blij dat hij zijn eerste halve finales zal afwerken", zei Thiem. "We zullen uiteraard beiden ons beste beentje voorzetten. We troffen mekaar al tweemaal op Roland Garros (Thiem won telkens, red.), we weten dus hoe het voelt om elkaar op een grandslamtoernooi in de ogen te kijken. Het wordt een geweldig duel."

In de andere halve finale staan Roger Federer (ATP-3) en titelverdediger Novak Djokovic (ATP-2) tegenover mekaar. Die topper staat morgen om 9.30u onze tijd op het programma.