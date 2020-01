Flipkens windt zich op en weert zich, maar verliest thriller van Muchova

Kirsten Flipkens begon aarzelend aan haar avontuur in Australië. Karolina Muchova ging met behulp van haar sterke return vroeg in de set door de opslag van onze landgenote. Die break wist Flipkens niet meer ongedaan te maken. Ze verloor een weinig spannende eerste set met 3-6.

De Belgische toonde een heel ander gelaat in set 2. Een flukse Flipkens bracht, zoals we haar kennen, veel variatie in haar spel. Met haar dropshots en goed getimede slices domineerde ze het spel. Muchova vond geen antwoord op de aanvalslust van Flipkens, die doorstoomde naar een 6-2 setwinst.

Maar in de derde set sputterde de motor plots bij de 34-jarige Flipkens. Haar opslag rendeerde niet meer en Muchova stak een tandje bij. De Tsjechische joeg het tempo de hoogte in en tenniste zich naar een 4-0 voorsprong.

De wedstrijd leek gespeeld, maar dat was buiten een sterke Flipkens gerekend. De Belgische kwam terug tot 5-5 nadat ze zich kwaad maakte tegen de scheidsrechter. De umpire gaf Muchova onterecht een punt, het potje van Flipkens kookte even over.

Onze landgenote kanaliseerde haar woede en sloeg zich een weg naar een tiebreak. In een zenuwslopend slot moest Flipkens toch het onderspit delven tegen Muchova. De Tsjechische won de tiebreak met 7-10.

Flipkens weerde zich kraning tegen de nummer 22 van de wereld, maar de Australian Open zit er -net als vorig jaar- al na 1 ronde op voor onze landgenote.