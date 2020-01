Kirsten Flipkens overleeft de eerste ronde in Nieuw-Zeeland niet

De wedstrijd duurde 1 uur en 40 minuten. Het staat nu 1-1 in de onderlinge confrontaties, vorig jaar was Flipkens te sterk voor de Canadese in de eerste ronde in Indian Wells.

Er staan nog 3 andere Belgen op de hoofdtabel in Auckland. Alison Van Uytvanck (WTA 47) ontmoet in de eerste ronde de Duitse Laura Siegemund (WTA 73). Qualifier Greet Minnen (WTA 109) neemt het op tegen vierde reekshoofd Julia Görges (WTA 41), eveneens uit Duitsland. Lucky loser Ysaline Bonaventure (WTA 116) treft de Française Alizé Cornet (WTA 57).

Flipkens komt nog samen met Van Uytvanck in actie in het dubbelspel. In de eerste ronde spelen ze tegen de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina

Srebotnik.