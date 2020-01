Flipkens en Van Uytvanck maken het Williams en Wozniacki een set lastig

In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens (WTA-72) in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese speelster Eugenie Bouchard (WTA-262). Alison Van Uytvanck (WTA-47) had het in de openingsronde moeten opnemen tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA-73), maar ze zei ziek af. Een dag later bleek ze wel voldoende hersteld om te dubbelen.

Serena Williams (WTA-10) en Caroline Wozniacki (WTA-39) zitten allebei wel nog in het enkeltoernooi. Morgen werken ze de halve finales af.