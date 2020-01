Rybakina verzilvert vroege vorm met eindwinst in Hobart

In 2020 heeft Jelena Rybakina de goede vorm al vroeg te pakken. Vorige week klopte ze Elise Mertens en Krystina Pliskova in het toernooi van Shenzhen. Rybakina schopte het daar tot in de finale, waar de Russin Aleksandrova een klasse te sterk was.



In Hobart trok Rybakina (WTA-30) afgelopen nacht wel aan het langste eind in de finale. De Chinese Shuai Zhang (WTA-40) ging voor de bijl na 2 sets: 7-6 (9/7) en 6-3.

Voor Rybakina is het de 2e toernooizege in haar carrière. Vorig jaar was de Kazachse al de beste in Boekarest