Greetje Minnen en zieke Alison Van Uytvanck verdwijnen uit Auckland

Minnen (WTA-109) vocht voor wat ze waard was tegen vierde reekshoofd Görges (WTA-41). De Duitse was zowel in 2018 als 2019 de beste in Auckland. Ze blijft in de running voor 3 op 3 met 6-1, 7-6 (7/4).

Van Uytvanck (WTA-47) had tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA-73) moeten spelen, maar ze was niet fit om in actie te komen. Van Uytvanck moet morgen normaal dubbelen met Kirsten Flipkens in de eerste ronde.

Eerder op de dag verloor België ook al Ysaline Bonaventure. En met Flipkens gisteren tegen Eugenie Bouchard liggen de 4 Belgische hoofdtabelspeelsters er meteen uit.