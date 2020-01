Djokovic in tranen: "Kobe Bryant was er voor me als ik steun nodig had"

Novak Djokovic was in zijn kwartfinale een maatje te groot voor Milos Raonic, die na 3 sets mocht inpakken. Na afloop werd de Serviër op het veld geïnterviewd door John McEnroe, die de impact van Kobe Bryants overlijden op de sportwereld aanhaalde. Djokovic, die een jasje droeg met de initialen en rugnummers van Bryant, hield het niet droog.

"Hij was een van de beste atleten aller tijden. Voor mij en heel wat andere mensen was Kobe een inspiratiebron. Ik had het geluk de voorbije 10 jaar een persoonlijke band met hem te onderhouden. Wanneer ik raad of steun nodig had, was hij er voor mij", vertelde een geëmotioneerde Djokovic.

"Kobe was mijn mentor, mijn vriend en mijn hart brak toen ik hoorde wat hem en zijn dochter was overkomen", voegde de Serviër eraan toe, alvorens de emoties hem even te veel werden.