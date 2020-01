Federer wringt zich door oog van de naald tegen thuisspeler Millman

De 100e Australian Open-zege leek een eitje worden voor Roger Federer, maar Millman won hun enige onderlinge duel op de US Open twee jaar geleden en wist dus hoe hij de Zwitser pijn kon doen. En dat deed hij ook meer dan vier uur lang met de steun van het thuispubliek.

Federer liet af en toe flitsen van zijn klasse zien, maar maakte opvallend veel fouten en ook zijn voeten werkten niet altijd mee. Millman dwong de nummer 3 van de wereld tot een vijfde set.

Daarin versierde de Australiër al snel een break. De dagen van Federer leken geteld, maar hij toonde zich weerbaar en dwong een tiebreak af. Ook daarin bleek zuiver tennissen erg moeilijk voor Federer. Millman speelde op hoog niveau en liep uit tot 8-4. Alle alarmbellen gingen af bij Federer, maar net op dat moment krikte hij zijn niveau op. Bij Millman sloegen de zenuwen toe en zo zorgde de Zwitser voor een fenomenale comeback. Bij zijn eerste matchpunt brak hij meteen het hart van Millman: 8-10.

Federer kwam na de match nog moeilijk uit zijn woorden. "Hij heeft fantastisch gespeeld. Het kon echt twee kanten op. Hij speelde zo goed in het begin van die tiebreak. Ik was al aan het nadenken over hoe ik dit zou uitleggen op de persconferentie. Gelukkig was het een supertiebreak, anders had ik hier verloren."