Elise Mertens strandt in kwartfinale in Hobart na 3,5u strijd

Het was een wedstrijd met veel gezichten en met constant wisselende winstkansen. Zo sleepte Mertens in de eerste set ondanks een 0-3-achterstand nog een tiebreak uit de brand, die ze na een spannend verloop en 1 uur won.

Een vroege break in de 2e set zette haar niet op het goeie spoor, integendeel. Ze gaf 3 keer op een rij haar opslag prijs, waardoor Watson na 1 uur en 10 minuten (en wat regenoponthoud) een 3e set kon afdwingen: 6-4.

De derde set kende een nog groter breakverloop (liefst 7): Mertens kwam 2-0, 3-1 en 5-4 voor, maar kon de partij niet uitmaken. Watson, die in Hobart al aan haar 5e match toe was, maakte er 6-5 van en kon serveren voor de match. Mertens kreeg nog 2 breakballen, maar de 1e matchbal voor de Britse was raak.