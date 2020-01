Elise Mertens stoot door naar kwartfinale in Shenzhen

Mertens liet een breakkans in het eerste spel liggen, maar maakte dat in het befaamde 7e spelletje goed: 3-4. Ze werkte zelf nog 2 breakpunten weg en benutte haar 3e setpunt: 6-4 in 41 minuten. In de tweede set ging Mertens opnieuw door de opslag van haar opponente, die na een lang game evenwel meteen terugbrak: 3-3.

Mertens wilde zich niet laten verrassen en schakelde een versnelling hoger. In geen tijd had ze de resterende 3 games en de match op zak: 6-3 in 46 minuten. In de volgende ronde wacht de Kazachse Elena Rybakina (WTA-36), die de Chinese Yafan Wang (WTA-50) wipte.

Voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA-11), titelhoudster en dubbelpartner van Mertens in Shenzhen, was de 2e ronde het eindstation. Ze kon niet op tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA-66) met 6-4, 6-4.

Mertens en Sabalenka zitten als eerste reekshoofd wel nog in het dubbelspel.