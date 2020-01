Elise Mertens springt losjes over de eerste horde in Hobart

Na een uur en 10 minuten tennis stond de 6-1, 6-1-eindstand op het bord.

De 24-jarige Mertens is het eerste reekshoofd in Hobart. Ze won het toernooi in 2017 en 2018.

Haar tegenstander in de 1/8e finales wordt de 21-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA-61). Die was met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/3) net iets sterker dan de Chinese Lin Zhu (WTA-71).

De twee andere Belgen op de enkeltabel verloren dinsdag allebei hun eerste wedstrijd: Alison Van Uytvanck (WTA-47) tegen de Française Cornet (WTA-60) en Kirsten Flipkens (WTA-79) tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA-40).