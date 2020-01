Elise Mertens en Sabalenka halen laatste 4 op Australian Open dubbel niet

Mertens en Sabalenka, de derde reekshoofden in Melbourne en vorig jaar de besten in de US Open, moesten het hoofd buigen na 1 uur en 40 minuten tegen de zevende reekshoofden.

De opslag draaide helemaal niet bij het Belgisch-Wit-Russische duo met amper 57 procent eerste opslagen, bij de zussen Chan lag dat op 84 procent. Mertens en Sabalenka gaven 2 keer hun opslag weg in de eerste set, maar zetten dat telkens meteen recht. In het 9e spelletje leten ze een resem breakpunten liggen om de set mogelijk definitief naar zich te trekken.

In een spannende tiebreak lieten Mertens/Sabalenka een setpunt liggen. Na meer dan een uur was die voor de Chans. Die stoomden in de 2e set meteen door naar 3-0 na een dubbele break. Dat kwamen Mertens en Sabalenka niet meer te boven: 6-2 na 37 minuten.

De 24-jarige Mertens en 21-jarige Sabalenka, respectievelijk 6e en 5e op de dubbelranking van de WTA, bereikten in 2019 naast de titel in New York ook de halve finale in Roland Garros en de kwartfinale in Wimbledon. In Melbourne haalden ze vorig jaar samen de derde ronde.