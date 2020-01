Mertens zet Montenegrijnse simpel opzij en krijgt nu kans op revanche

Mertens moest wachten tot dag 3 om aan haar toernooi te beginnen. De hevige regen op de openingsdag én de lange partijen gisteren zorgden voor het uitstel. Mertens was hongerig en ging meteen door de opslag van Kovinic, die ze nooit eerder ontmoette.

Ze liet de nummer 86 van de wereld 2 keer haar opslag binnenhalen (3-2), maar toen vond ze het welletjes. Ondanks een opslag die niet helemaal draaide, won Mertens 9 spelletjes op een rij.

In de volgende ronde wacht de Britse Heather Watson (WTA-75). Watson wipte de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA-64) met 4-6, 6-3, 6-1. Vorige week verloor Mertens in de kwartfinale in Hobart van Watson. De vorige 3 duels met de Britse gingen naar de Belgische.

In 2018 schopte Mertens het tot in de halve finales in Melbourne, haar beste resultaat in een grandslamtoernooi tot nu. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.