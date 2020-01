09:56

09 uur 56. "Het gaat goed met Goffin". Goffin werkte vandaag een lichte training af. Zijn linkerdij was helemaal ingepakt, maar na zijn training wilde hij niet veel kwijt over zijn blessure. "Het gaat super, uitstekend", mompelde hij bij het verlaten van het terrein. Zijn coach wou meer kwijt. "Het is oké, het gaat goed met David. Ik kan niet zeggen wat het precies is, maar wij weten wel waar hij mee sukkelt. Het is niet ernstig. Hij kreeg gisterenavond en vanmorgen verzorging.".