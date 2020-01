Caroline Wozniacki beëindigt loopbaan met nederlaag (en tranen) in ronde 3

Op haar 29e zit het erop. Wozniacki had vorige maand aangekondigd dat de Australian Open 2020 haar afscheid van het proftennis zou zijn.

"Wat ik in al die jaren heb kunnen realiseren in het tennis grenst aan het ongelofelijke. Ik werd prof op mijn 15e en heb er een buitengewoon eerste deel van mijn leven mee kunnen vullen", zegt een ontroerde Wozniacki.

"De steun van mijn vader die al die jaren mijn coach was, al die herinneringen die ik voor altijd zal koesteren... Ik ween nu wel, maar ik ben heel gelukkig."

Wozniacki won de Australian Open in 2018 en de WTA-Masters in 2017, haalde twee kwartfinales op Roland Garros (2010 en 2017) en twee finales op de US Open (2009 en 2014). Ze stond 71 weken lang op de 1e plaats op de WTA-ranking.

Anderhalfjaar geleden maakte Wozniacki bekend dat ze lijdt aan de auto-immuunziekte reumatoïde artritis. Toen ze op een ochtend bij het opstaan haar armen niet meer over haar hoofd kon tillen, liet ze zich onderzoeken en kwam de ziekte aan het licht.

"Maar daar heeft mijn afscheid niets mee te maken. Het is nu tijd voor andere dingen dan tennis. Ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk: trouwen, een gezin stichten en mensen vertellen wat reumatoïde artritis inhoudt."