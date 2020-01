Japans duo wijst Van Uytvanck-Minnen de uitgang in het dubbelspel

Het Belgische duo verloor na 1 uur en 39 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-6) van de Japanse tandem Shuko Aoyama/Ena Shibahara, samen het 10e reekshoofd.

Voor Minnen en Van Uytvanck betekent de uitschakeling het einde van hun avontuur in Melbourne. Beide speelsters zijn ook al uitgeschakeld in het enkelspel.

Van Uytvanck (WTA-47) verloor in de eerste ronde met zware cijfers van de Française Fiona Ferro (WTA-63). Minnen (WTA-119) bereikte bij haar eerste grandslamtoernooi in het enkelspel meteen de tweede ronde. Daarin was de Kazachse Elena Rybakina (WTA-26) te sterk.