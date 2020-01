Gauff strandt tegen landgenote, Jabeur 1e Arabische vrouw ooit in kwartfinale

Maar daarna gooide Kenin het over een andere boeg. Ze bracht meer ballen terug en Gauff ging vaker in de fout. In de laatste set stortte het kaartenhuisje van de tiener helemaal in elkaar.

Met het 15-jarige goudklompje Coco Gauff denken de Amerikanen een nieuwe Serena Williams gevonden te hebben. Dat spreidde ze in de eerste set meermaals tentoon. Haar landgenote Sofia Kenin had moeite met de power van Gauff en sloeg tot overmaat van ramp ook nog eens 2 dubbele fouten in de tiebreak.

Product van Justine Henin Academy inspireert Tunesië

Sofia Kenin neemt het dinsdag in haar kwartfinale op tegen de Tunesische Ons Jabeur. De Chinese Wang had in de vorige ronde Serena Williams afgetroeft, maar dat had duidelijk (mentaal) te veel van haar geëist. Na winst in de tiebreak in set 1 stoomde Jabeur door naar een gemakkelijke zege, waarbij ze de ene winner na de andere sloeg.

Jabeur (25) is de eerste Arabische vrouw die zo ver geraakt op een grandslamtoernooi. "Ik wil meer jongeren in Tunesië en de Arabische wereld inspireren", zegt Jabeur, die haar opleiding onder meer genoot in de Justine Henin Academy (van 2011 tot 2012), maar er later toch voor koos om naar haar vaderland terug te keren. "Ik ben een 100% Tunesisch product."