Steve Darcis trapt komende nacht de nagelnieuwe ATP Cup op gang

13:00 13 uur . Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe evenement. Op papier ziet het er fantastisch uit. Een fantastische plek, indrukwekkende stadions, het ziet er echt goed uit. Ik kijk er dan ook naar uit. Hopelijk wordt het echt een leuk toernooi. David Goffin.

12:59 12 uur 59. ATP Cup in een notendop. Hoe werkt het nieuwe toernooi? 24 landen zullen de komende 10 dagen strijden om een prijzenpot van 15 miljoen dollar. België is een van de deelnemers en wordt vertegenwoordigd door David Goffin (ATP-11), Steve Darcis (ATP-157), Kimmer Coppejans (ATP-160) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP-47) en Joran Vliegen (ATP-39). In de groepsfase ontmoeten de Belgen Moldavië (3/01), Groot-Brittannië (5/01) en Bulgarije (7/01). Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelmatch. Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets. . ATP Cup in een notendop Hoe werkt het nieuwe toernooi? 24 landen zullen de komende 10 dagen strijden om een prijzenpot van 15 miljoen dollar. België is een van de deelnemers en wordt vertegenwoordigd door David Goffin (ATP-11), Steve Darcis (ATP-157), Kimmer Coppejans (ATP-160) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP-47) en Joran Vliegen (ATP-39). In de groepsfase ontmoeten de Belgen Moldavië (3/01), Groot-Brittannië (5/01) en Bulgarije (7/01). Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelmatch. Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets.

12:58 12 uur 58. ATP Cup in een notendop (2). Er wordt gespeeld in Sydney, Brisbane en Perth. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de eindfase in Sydney. De finale wordt op 12 januari gespeeld, een weekje voor het begin van de Australian Open (20/01-2/02). De ATP Cup vervangt de voorbereidingstoernooien van Brisbane en Sydney. Er zijn ook punten te verdienen voor de ATP-ranking. ATP Cup in een notendop (2) Er wordt gespeeld in Sydney, Brisbane en Perth. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de eindfase in Sydney. De finale wordt op 12 januari gespeeld, een weekje voor het begin van de Australian Open (20/01-2/02). De ATP Cup vervangt de voorbereidingstoernooien van Brisbane en Sydney. Er zijn ook punten te verdienen voor de ATP-ranking.

