Rus Roeblev wint zijn 2e toernooi in 2 weken tijd

In de finale duldde Andrej Roeblev (ATP-18) geen tegenstand van Lloyd Harris (ATP-91). De Zuid-Afrikaanse kwalificatiespeler boog in zijn eerste ATP-finale ooit het hoofd na 6-3 en 6-0.

Voor 3e reekshoofd Roeblev is het al zijn 2e toernooizege op een rij, nadat hij vorige week in Doha ook al de beste was.

In totaal staat zijn teller nu op 4 toernooizeges na trofeeën in Umag (2017) en Moskou (2019). De 22-jarige Rus is momenteel al 12 wedstrijden ongeslagen.