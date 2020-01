Minnen wint 1e match op hoofdtabel van grandslamtoernooi: "Een droom"

"Ik ben heel gelukkig, dit is echt een droom", vertelde Minnen op de persconferentie na de wedstrijd. "Het was een moeilijke match. Ik heb voor elk punt moeten vechten. Het was lastig om het goede ritme te vinden. Ik bleef op de juiste momenten kalm, zoals toen Sasnovitsj terugkwam van 4-1 naar 4-4. Ik werk samen met een mental coach en dat heeft me veel geholpen op die momenten."

In de volgende ronde speelt Minnen tegen Rybakina. "Ook dat wordt een lastige match. Zij tennist de laatste tijd echt op een wolk. Zelf zit ik ook boordevol vertrouwen, maar bij haar zal dat nog net iets meer zijn. Zij kent mij niet, dus dat is een voordeel. Ik heb nu niets meer te verliezen, mijn toernooi is al geslaagd."