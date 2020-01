Alexander Zverev staat voor het eerst bij laatste 4 van grandslamtoernooi

Zverev herpakte zich evenwel, paste zijn strategie aan en plots kon hij rekenen op een uitstekende service. Wawrinka's niveau daalde fel. Zijn gevreesde backhand liet hem ook in de steek. Zverev neemt het vrijdag op tegen Rafael Nadal of Dominic Thiem. Zverev was natuurlijk dolblij: "Ik hoop dat dit het begin is van heel wat meer."

Hij stond in de week voor het eerste grandslamevent van het seizoen tot 7 uur per dag op de trainingsbaan. En dat loonde. Toch gaf Zverev de eerste set tegen drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka hopeloos weg. De Zwitser heerste vanaf de baseline.

Zverev werd al jaren geleden een gouden toekomst voorspeld, maar de Duitser haperde op enkele cruciale momenten, al won hij wel de Masters in 2018. Dit jaar was hij begonnen met 3 opeenvolgende nederlagen. Hij had dus heel wat tijd om na te denken en zich voor te bereiden op de Australian Open.

Killer van Mertens verloor nog geen set

"Perfectie bestaat niet", reageerde Halep met de glimlach. "Maar ik ben heel blij met de manier waarop ik tenniste. Ik voelde me geweldig op de baan. Ik bewoog erg goed." Halep won nog nooit de Australian Open, in 2018 verloor ze de finale van Caroline Wozniacki. Voorlopig zit Halep aan 2 grandslamtitels: Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019.

Simona Halep mepte in de vorige ronde Elise Mertens uit het toernooi. De Roemeense, ex-nummer 1, liet de wet van de sterkste gelden tegen Anett Kontaveit (WTA-31) uit Estland. De nummer 3 gunde haar amper 2 spelletjes: 6-1, 6-1 in 53 minuten. Ze verloor op dit toernooi nog geen set.

Kilimanjaro brengt Muguruza in halve finale

Ook Garbine Muguruza was nog nooit de beste in Melbourne. Ook de Spaanse is een ex-nummer 1 van de wereld en dubbele grandslamlaureate (Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017). De voorbije 2 mindere seizoenen wou Muguruza maar wat graag achter zich laten. En ze beklom daarom in november de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Ze verlegde haar grenzen, maar plukt daar nu de vruchten van.

Nooit eerder raakte Muguruza (WTA-32) zo ver in Melbourne Park. In de kwartfinale moest de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA-30) eraan geloven . De eerste set was een gevecht van bijna een uur met liefst 5 breaks, in de tweede had Muguruza snel de bovenhand. Voor het eerst sinds Roland Garros 2018 staat ze nog eens bij de laatste 4. En wie schakelde haar toen uit? Jawel, Halep.

Opvallend: Muguruza begon ziek aan het toernooi en verloor haar eerste set in Melbourne met 6-0 tegen de Amerikaanse qualifier Shelby Rogers. Maar daarna stond ze op. Onderweg klopte ze met Elina Svitolina (WTA-5) en Kiki Bertens (WTA-10) 2 top 10-speelsters.