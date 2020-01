Geen tennis vandaag voor Van Uytvanck en Minnen door regen

We krijgen op deze eerste dag van de Australian Open geen Belgen in actie. Alison Van Uytvanck (WTA-47) was klaar voor haar eerste ronde tegen de Française Fiona Ferro (WTA-63). Na haar zou Greet Minnen op dezelfde baan 14 tegen de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-99) spelen. Maar de regen gooide roet in het eten. Hun duels zijn verplaatst naar morgen.