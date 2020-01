20-jarige Rybakina houdt Mertens uit halve finale in Shenzhen

De opslag van Mertens, 24 jaar en derde reekshoofd, liep niet lekker. Ze brak wel als eerste, maar twee breaks later stond de 20-jarige Rybakina (WTA-36) plots 2-5 voor. Mertens leek de schade nog te herstellen (4-5), maar een 3e break werd haar fataal in de 1e set:4-6.

Onze landgenote krikte haar niveau op - vooral de service draaide beter - en in geen tijd liep ze 4-0 uit. Met 6-4 hing ze de bordjes in evenwicht. Maar in de slotset kraakte haar opslag totaal: ze haalde maar 41 procent eerste opslagen en sloeg 3 dubbele fouten.

Rybakina had de zaken goed onder controle en benutte haar 2 breakpunten. Zelf kreeg Mertens geen breakkansen meer. Conclusie: 2-6 en over en uit.

Het toernooi zit er zo helemaal op voor Mertens. Gisteren verloor ze aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka als eerste reekshoofd in het dubbelspel. De Japans-Roemeense formatie Misaki Doi/Monica Niculescu was met 7-5, 6-4 te sterk.