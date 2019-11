Djokovic trekt met 5e titel in Parijs naar Masters

De organisatie in Parijs droomde vooraf van een eindstrijd tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal, maar die laatse trok zich op het allerlaatste moment terug voor de halve finales. Tijdens de opwarming had de nummer 2 van de wereld een buikspierblessure opgelopen. Zo werd het Denis Shapovalov die in de finale mocht opdraven.

Ook de 20-jarige Canadees kon Djokovic geen set ontfutselen in Parijs. In 1 uur en 8 minuten stormde de nummer 1 van de wereld naar zijn 5e titel van het seizoen, zijn 5e indoortitel in Parijs (na 2009, 2013, 2014 en 2015), zijn 34e ATP-1000-titel en de 77e titel in zijn carrière.

Volgend weekend begint Djokovic als topfavoriet aan de ATP-Masters. De 32-jarige Serviër kan de seizoensfinale voor de 6e keer winnen. Vorig jaar ging hij in de finale verrassend onderuit tegen de Duitser Alexander Zverev.