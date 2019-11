"We zullen duivels goed spelen tegen de Belgen"

11:36

11 uur 36. "We zullen duivels goed spelen". Lleyton Hewitt kan ook rekenen op Alex De Minaur (ATP-18), die dit jaar drie toernooien won, John Millman (ATP-48), Jordan Thompson (ATP-63) en dubbelspecialist John Peers (ATP-26). "Op papier is het zeker het beste team dat ik al gehad heb. Maar dit is de Daviscup en dan is je wereldranking vaak van geen tel meer", zegt Hewitt. "Het gaat er vaak om hoe stressbestendig je bent en hoe diep je wil gaan voor je land. Maar ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ze zijn er klaar voor en ik weet dat ze duivels goed zullen spelen.".