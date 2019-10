Kirsten Flipkens knokt zich naar de kwartfinales in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA-120), die zich in Moskou vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel knokte, stond voor de eerste keer in haar carrière tegenover Dajana Jastremska. De Oekraïense (WTA-28) moest na ruim 2 uur haar meerdere erkennen in Flipkens. Onze landgenote won met 6-3, 3-6 en opnieuw 6-3.

In de kwartfinales neemt Flipkens het op tegen derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA-10). De Zwitserse rekende in haar 1/8e finale af met de Sloveense Polona Hercog.

"Ik ben heel gelukkig. Dit is mijn mooiste zege van het jaar", zegt een blije Flipkens. "Een speelster uit de top 30 verslaan, geeft mij veel vertrouwen. Zij is een meisje dat dit jaar mooie uitslagen heeft behaald. Maar ik voelde mij heel goed toen ik het terrein opstapte."

"Ik had al vier matchen gewonnen, aangezien ik kwalificaties moest spelen. Het niveau was heel goed, er waren veel balwisselingen. Het leek een beetje op een wedstrijd uit de Fed Cup want er zaten vrij veel Oekraïense supporters in de tribune. Het was dus niet eenvoudig, maar ik ben heel tevreden over de manier waarop ik in de derde set heb gespeeld. Ik heb mijn niveau opgekrikt en was heel solide in de belangrijke momenten. Dat maakte het verschil."