Van Uytvanck leidt met 4-0, verzwikt enkel en moet opgeven

Alison Van Uytvanck was ingedeeld als 4e reekshoofd en maakte die faam waar door kwalificatiespeelster Monica Niculescu meteen van het veld te blazen. Bij 4-0 was winst in de 1e set binnen handbereik. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Van Uytvanck blesseerde haar linkerenkel. Ze deed nog een moedige poging om voort te spelen, maar nadat Niculescu de volgende 2 spelletjes verloren gingen, zag Van Uytvanck het onmogelijke in van haar opdracht en schudde ze haar Roemeense opponente de hand.

"Ali leidde met 4-0, 30-30, tot haar linkervoet bleef hangen bij het maken van een beweging", vertelt haar vader René Van Uytvanck. "Ze heeft haar enkel op een ongelukkige manier omgeslagen. Nadien heeft ze nog wel geprobeerd, maar ze kon niet meer lopen."

"We hopen dat de ligamenten niet geraakt zijn. Het feit dat ze nog wel kan wandelen doet ons denken dat haar ligamenten in elk geval niet gescheurd zijn."

"Het seizoen is nu in elk geval voorbij en dus heeft ze wel wat tijd om te rusten, maar we hadden natuurlijk wel gehoopt op een andere manier te eindigen. Zeker omdat ze de laatste tijd zo goed speelt. Vorige week klopte ze bijna Kiki Bertens. We kruisen onze vingers opdat de schade niet te erg zal zijn."