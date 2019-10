Ex-Roland Garros-winnares Ostapenko stooft Mertens een peer

Elise Mertens was als eerste reekshoofd geplaatst in Luxemburg, maar kreeg met Jelena Ostapenko wel iemand met naam voor de kiezen. De Lets won in 2017 Roland Garros, al kon ze dat kunststukje later zelden nog benaderen. Ze is dan ook afgegleden naar de 63e plaats op de wereldranglijst.

Maar vanaf de eerste balwisselingen werd duidelijk dat Mertens een taaie klant zou hebben aan Ostapenko, die in set 1 zelfs 1-4 voorkwam. Met 5 spelletjes op een rij haalde Mertens alsnog die set binnen, maar daarna ging het van kwaad naar erger met haar. Zowel in set 2 als set 3 overleefde ze een vroege break van Ostapenko niet meer.