Mertens en Sabalenka zetten Taiwanese zussen opzij op de Masters

Na hun nederlaag in de eerste groepswedstrijd was de opdracht voor Elise Mertens en Aryna Sabalenka duidelijk: een zege tegen de zussen Chan was een must om in het toernooi te blijven.

Toch begonnen ze matig aan de partij, want dankzij een vroege break liepen de Chans 4-1 uit. Maar Mertens en Sabalenka zetten de scheve situatie recht (4-4) en klaarden de klus vervolgens in de tiebreak van de 1e set.

In set 2 was het 7e spelletje het kantelpunt. Op de eigen opslag stonden Mertens en Sabalenka 0-40 in het krijt. Toch wonnen ze het spel nog en daarna lieten ze hun prooi niet meer los. Bij 5-4 was het 3e wedstrijdpunt het goede.