Van Uytvanck laat Bertens wankelen in Linz, maar delft wel het onderspit

Tegen de nummer 8 van de wereld begon Alison van Uytvanck (WTA-44) uitstekend aan de wedstrijd. In het eerste spelletje ging ze meteen door de opslag van de Nederlandse en die break stond ze niet meer af. Na 40 minuten verzilverde ze haar tweede setpunt voor 6-4.

Een soortgelijk scenario overkwam Van Uytvanck zelf in set 2, want na een vroege break in het tweede spel stoomde Bertens door naar setwinst: 6-3. De beslissende 3e set verliep gelijk opgaand tot 2-2, toen Van Uytvanck haar service moest inleveren. Dat kon de Belgische niet meer rechttrekken en bij 5-3 maakte Bertens het af op de opslag van onze landgenote.