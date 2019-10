Darcis beleeft maar weinig plezier aan het toernooi van Antwerpen

Met zijn zege tegen Darcis heeft Simon zichzelf een Frans onderonsje cadeau gedaan, want in de 1/8e finales mag hij het opnemen tegen zijn landgenoot Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga, het 6e reekshoofd in Antwerpen, klopte in de eerste ronde de Italiaan Lorenzo Sonego in twee sets.

In Antwerpen mocht Darcis (ATP-179) voor de laatste keer aan de bak op Belgische bodem, maar zijn schip strandde er wel al in de eerste ronde. Darcis was niet opgewassen tegen de Fransman Gilles Simon. De nummer 47 van de wereld gunde onze landgenoot slechts 3 spelletjes. Na 1 uur en 5 minuten was het al afgelopen voor Darcis.

Steve Darcis is bezig aan zijn laatste maanden op het profcircuit, want de 35-jarige Belg kondigde afgelopen weekend aan dat hij na de Australian Open zijn racket aan de haak hangt.

Darcis: "Niet mijn beste tennis gespeeld"

"Mijn laatste wedstrijd in België heeft niet lang geduurd, minder lang dan ik gehoopt had, maar het is nu eenmaal zo", zegt Steve Darcis. "Ik ben op iemand gestuit die sterker was dan ik en die gewoon heel goed heeft gespeeld vandaag."

"Het was geen makkelijke wedstrijd voor mij. Ik had er sowieso meer plezier aan beleefd als het wat spannender was geweest, maar dat kan ik niet meer veranderen. Ik had het gevoel dat ik meer had kunnen doen, zeker in de tweede set."

"Ik heb niet echt mijn beste tennis gespeeld, mede door mijn gebrek aan matchritme, de mentale vermoeidheid en het gebrek aan zelfvertrouwen. Ik ben teleurgesteld dat ik zo snel heb verloren, maar wist wel dat het zo kon lopen".

De volgende afspraken van Darcis zijn twee challengertoernooien in Duitsland. "Ik ga blijven trainen. Ik doe mee aan twee toernooien in Duitsland om klaar te proberen geraken voor een eventuele selectie voor de Daviscup. Het wordt afwachten of mijn elleboog de opeenvolging van de toernooien aankan. Ik heb heb bewust minder gespeeld de laatste weken om nu wat meer te kunnen tennissen en opnieuw competitief te zijn."

Voor het "zwarte gat" na zijn carrière is Darcis niet bang. "Ik heb de indruk dat ik wel wat voorstellen zal krijgen. Ik ben heel gerust in mijn beslissing, ik ben zeker van mijn stuk en ik voel me er goed bij", klinkt het.