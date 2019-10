Wawrinka maakt er korte metten mee en speelt finale in Antwerpen

Wawrinka was in alle onderdelen de beste van het spel: meer aces (8 tegen 2), meer winners (17 tegen 10) en minder unforced errors dan de 18-jarige Italiaanse wildcard Jannik Sinner. Het werd 6-3 en 6-2 in een uur en 5 minuten.

"Ik werd in mijn eerste opslagspel gebroken, maar ik kon dat snel rechtzetten (via 0-2 naar 2-2, 5-2 en 6-3, red) en speelde mijn beste match van het toernooi. Ik heb genoten, ook van de sfeer in de zaal. Bedankt, toeschouwers!", zei Wawrinka in het interviewtje na de partij.

"Dit is een mooie overwinning, want Jannik Sinner heeft het goed gedaan. Hij haalt een beter niveau dan ik op mijn 18e. Ik heb hem al een paar keer ontmoet. Hij heeft een mooie toekomst voor zich."

Zondag speelt Wawrinka, het vierde reekshoofd, voor de titel tegen de Schot Andy Murray (ATP-243) of de Fransman Ugo Humbert (ATP-70), de boeman van David Goffin. Het wordt zijn 30e ATP-finale.

De 34-jarige Wawrinka veroverde tot dusver 16 ATP-titels, waaronder 3 grandslamtitels (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016). Zijn laatste toernooizege dateert van mei 2017 (in Genève).