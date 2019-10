LIVE: Zet Mertens dubbelpartner Sabalenka opzij richting halve finale B-Masters?

15:17 15 uur 17. Mertens zet scheve situatie recht in set 2. In set 2 hebben we een andere Elise Mertens gezien. Onze landgenote stond agressiever op de baan en brak al snel door de opslag van Sabalenka. Bij een 3-5 voorsprong voor Mertens brak ze nogmaals door de opslag van de Wit-Rusisn. 3-6 en de bordjes weer in evenwicht. Mertens zet scheve situatie recht in set 2 In set 2 hebben we een andere Elise Mertens gezien. Onze landgenote stond agressiever op de baan en brak al snel door de opslag van Sabalenka. Bij een 3-5 voorsprong voor Mertens brak ze nogmaals door de opslag van de Wit-Rusisn. 3-6 en de bordjes weer in evenwicht.

14:40 14 uur 40. Sabalenka wint set 1. Mertens heeft werk voor de boeg wilt ze zich nog plaatsen voor de halve finales op deze WTA Elite Trophy. Bij een 2-2 stand voor Sabalenka kreeg Mertens 4 breakkansen op de opslag van de Wit-Russin, maar onze landgenote kon er geen enkele verzilveren. Beide speelsters konden hun opslag behouden tot een 5-4 stand voor Sabalenka. Mertens moest serveren om in de set te blijven maar keek al snel tegen een 40-0 achterstand aan. De eerste twee setballen kon ze nog wegwerken, de derde bleek de goeie voor Sabalenka: 6-4. Sabalenka wint set 1 Mertens heeft werk voor de boeg wilt ze zich nog plaatsen voor de halve finales op deze WTA Elite Trophy. Bij een 2-2 stand voor Sabalenka kreeg Mertens 4 breakkansen op de opslag van de Wit-Russin, maar onze landgenote kon er geen enkele verzilveren. Beide speelsters konden hun opslag behouden tot een 5-4 stand voor Sabalenka. Mertens moest serveren om in de set te blijven maar keek al snel tegen een 40-0 achterstand aan. De eerste twee setballen kon ze nog wegwerken, de derde bleek de goeie voor Sabalenka: 6-4.

13:58 13 uur 58. Mertens is eraan begonnen. Met een uurtje vertraging is Mertens aan haar wedstrijd tegen Sabalenka begonnen. Kan onze landgenote zich plaatsen voor de halve finales van de B-Masters? Mertens is eraan begonnen Met een uurtje vertraging is Mertens aan haar wedstrijd tegen Sabalenka begonnen. Kan onze landgenote zich plaatsen voor de halve finales van de B-Masters?

13:09 13 uur 09. Mertens rond 13u30 de baan op. Er zit een halfuurtje vertraging op het schema in Zhuhai. Mertens en Sabalenka mogen na de wedstrijd tussen Martic en Zheng de baan op. Dat zal rond 13u30 zijn. Mertens rond 13u30 de baan op Er zit een halfuurtje vertraging op het schema in Zhuhai. Mertens en Sabalenka mogen na de wedstrijd tussen Martic en Zheng de baan op. Dat zal rond 13u30 zijn.

12:17 12 uur 17. Het is voor ons allebei een mooie kans. Aryna heeft veel progressie gemaakt en verkeert momenteel in topvorm. Als je haar de tijd geeft om haar slagenarsenaal te gebruiken, kan ze je heel erg pijn doen. Ik ga gewoon mijn uiterste best doen en we zien wel wat dat oplevert. Elise Mertens. Het is voor ons allebei een mooie kans. Aryna heeft veel progressie gemaakt en verkeert momenteel in topvorm. Als je haar de tijd geeft om haar slagenarsenaal te gebruiken, kan ze je heel erg pijn doen. Ik ga gewoon mijn uiterste best doen en we zien wel wat dat oplevert. Elise Mertens